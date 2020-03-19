Март 19th, 2020

Кетти Перри выиграла суд на три миллиона долларов.

У Кетти Перри дела идут отлично. Совсем недавно она согласилась выйти замуж за свою давнюю любовь Орландо Блума,потом обьявила о беременности,а сейчас появились новости,что она таки доказала в суде,что не опускается до плагиата.

Кэтти выиграла суд против рэпера Флэйма,который обвинил ее в заимствовании его музыкальной идеи

На самом деле, суд, выигранный Кэти, был встречным. Первоначальный процесс, вердикт по которому был вынесен семь месяцев назад, она проиграла. Летом прошлого года судья окружного калифорнийского суда Кристина Снайдер признала Перри виновной в плагиате.

По мнению судьи, обосновавшей свое мнение на суждении эксперта Тодда Декера, Кэти незаконно позаимствовала короткий музыкальный фрагмент из композиции Флэйма Joiful Noise для своей песни, ставшей хитом — Dark Horse. За что Снайдер приказала Перри выплатить Флэйму 2,8 миллиона долларов.



После чего Кэти подала встречный иск — уже в суд более высокого, федерального уровня. И новое рассмотрение дела привело более компетентных, как считает Перри, экспертов к выводу, что ни о каком плагиате не может быть и речи. В заключении специалистов говорится, что в композиции Флэйма не было ничего уникального.