Март 19th, 2020

Каннский кинофестиваль 2020 перенесли

Организаторы международного фестиваля творчества Каннские львы заявили, что вынуждены перенести событие на октябрь 2020 года из-за пандемии коронавируса.

— Мы решили двигаться вперед согласно нашему плану на случай чрезвычайных ситуаций, поэтому фестиваль пройдет с 26 по 30 октября, — сообщили организаторы.

Организаторы фестиваля отметили, что их приоритетами остаются здоровье, безопасность и благосостояние граждан.

Соответствующее решение было принято после переговоров с партнерами фестиваля и после консультаций с должностными лицами здравоохранения, чиновниками Канн и правительством Франции.

Фестиваль Каннские львы считается самым авторитетным международным фестивалем производителей рекламы. Он ежегодно проводится во французском городе Канны, обычно в третью неделю июня.