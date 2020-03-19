Март 19th, 2020

Как правильно носить маски рассказала Зоряна Скалецкая.

Бывший министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая поделилась своими наблюдениями на улицах Киева. Скалецкая считает,что люди не понимают зачем нужны медицинские маски.

«В частности наблюдала, как один мужчина курил сигарету, сняв маску с одного уха. А у другого – маска была натянута на очки, которые он время от времени поправлял руками. Видела, как две подружки в парке купили кофе, сняли маски, покофейничали и снова их надели. Это неправильные примеры ношения масок. Таким образом люди наносят себе больше вреда, чем пользы.

Поскольку маска, как сито, собирает много опасных вирусов и инфекций на себе. В ВОЗ, в связи с распространением коронавируса, дают рекомендации о целесообразности использования масок. Из-за дефицита этих средств защиты отмечают: маски нужны тем, кто заболел, и тем, кто за ними ухаживает – медицинским работникам и близким. Поэтому призывают использовать маски только в совершенно конкретных ситуациях»- сказала Скалецкая.