Из космоса отправили первое в истории СМС-сообщение на мобилку

Компания Lynk смог впервые отправить текстовое сообщение со спутника на обычный смартфон. Об этом пишет The Verge. Сейчас для передачи сообщений или звонков со спутника необходим специальный спутниковый телефон либо аксессуары для обычного смартфона. Компании Lynk удалось отправить сообщение со спутника Cygnus, который находится на орбите Земли с января 2020 года, сообщение на обычный смартфон с текстом «Это тест».
Сообщение с текстом пришло на смартфон сотрудника компании, который в это время находился на Фолклендских островах — около юго-восточного побережья Южной Америки. В компании отмечают, что первые три буквы сообщения обрезались, поэтому на смартфон пришли только буквы «тест» и пробел перед этим словом.
В будущем компания Lynk планирует создать сеть из нескольких тысяч спутников, которые позволят обслуживать абонентов мобильной связи на Земле. Первые 55 спутников компании весом 25 кг каждый появятся на орбите уже в ближайшие годы. Lynk даже при таком охвате сможет начать оказывать коммерческие услуги другим операторам сотовой связи, отмечает издание.
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