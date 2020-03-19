Из космоса отправили первое в истории СМС-сообщение на мобилку

Сообщение с текстом пришло на смартфон сотрудника компании, который в это время находился на Фолклендских островах — около юго-восточного побережья Южной Америки. В компании отмечают, что первые три буквы сообщения обрезались, поэтому на смартфон пришли только буквы «тест» и пробел перед этим словом.

В будущем компания Lynk планирует создать сеть из нескольких тысяч спутников, которые позволят обслуживать абонентов мобильной связи на Земле. Первые 55 спутников компании весом 25 кг каждый появятся на орбите уже в ближайшие годы. Lynk даже при таком охвате сможет начать оказывать коммерческие услуги другим операторам сотовой связи, отмечает издание.