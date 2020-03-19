Италия обогнала Китай по погибшим от коронавируса

Италия обогнала Китай по числу погибших от коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

Всего в европейской стране погибли 3405 человек, это превышает число китайских жертв — 3245. За последние сутки в Италии заразились коронавирусом 4480 человек, скончались 427.

Ранее сообщалось, что в Италии зафиксировали рекордное число жертв коронавируса за сутки, тогда речь шла о 475 погибших.

По последним данным, число погибших из-за коронавируса в мире достигло 9358, общее число случаев заражения составило 223 тысячи, из них выздоровели 85 тысяч человек. Италия занимает второе место по числу зараженных после Китая.

Вспышка COVID-19, вызванного коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель. Помимо Китая, заболевших выявили более чем в 100 странах мира.