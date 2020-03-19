Индийский олигарх пожелал уединения в мегаполисе и построил особняк на вершине небоскреба



Индийский миллиардер Виджай Маллья после строительства очередного небоскреба решил не останавливаться на достигнутом и для себя любимого распорядился спроектировать роскошный особняк на его вершине. После того как все работы были завершены и даже создана личная вертолетная площадка, олигарха обвинили в мошенничестве, и ему пришлось поспешно бежать из страны, бросив всю эту красоту на произвол судьбы. Но и это его не спасло!



Строительство небоскребов всегда привлекает к себе особое внимание. Обсуждается не только сам проект, но и то, кто его строит, и на чьи средства. Новая роскошная высотка в Бангалоре, одном из самых привлекательных мегаполисов Индии, не побила рекорда высоты, она все-таки стала объектом пристального внимания жителей страны. А поскольку город является азиатской «Кремниевой долиной» и центром высокотехнологичной промышленности Индии, строительство элитного небоскреба с не менее роскошным особняком на крыше заинтересовало пользователей Сети.

34-этажный небоскреб высотой 121 м Kingfisher Tower-Residences построен по заказу местного миллиардера Виджай Маллья, совместно с United Breweries Holdings Ltd (UBHL) и Prestige Estates Projects Ltd. В здании располагаются 72 роскошных 5-комнатных резиденции, которые смогли приобрести только самые богатые жители страны, ведь цена за квадратный метр жилой площади действительно зашкаливала.

Виджай Маллья (Vijay Vittal Mallya) — индийский миллиардер, совладелец и руководитель команды Формулы-1 Force India в 2008 — 2018 гг. Много лет он являлся председателем конгломерата по производству алкогольных напитков в Индии United Breweries Group, основателем и владельцем уже несуществующей авиакомпании Kingfisher Airlines. Также он является держателем акций пивоваренного предприятия United Breweries, которые приносят ему постоянный доход и поддерживают на плаву. В 2016 г. власти Индии заподозрили олигарха в мошенничестве и запретили выезд за границу, но ему все равно удалось улететь в Великобританию.

Самая «скромная» квартира в этом небоскребе была продана за 4 млн. дол. Несмотря на такую популярность и немалую стоимость элитного жилья, олигарх не поскупился и оставил для своих нужд целых 10 огромных квартир с королевскими интерьерами. Но, как водится, когда человек уже не в состоянии контролировать свои желания и никак не может остановится, ему этого показалось мало. Маллья распорядился о строительстве роскошного особняка на крыше Kingfisher Tower-Residences, чтобы наслаждаться полным уединением в центре мегаполиса.

На создание особенной резиденции на крыше небоскреба Kingfisher Tower-Residences было потрачено около 20 млн. дол. И это совсем не удивительно, ведь помимо двухэтажного особняка там обустроили: бассейн с подогревом, личный спа-салон, винный погреб, вертолетную площадку, сады и газоны с клумбами, а также частную смотровую площадку с панорамным обзором 360°.

Когда строительство было окончено и Маллья планировал наслаждаться полным уединением на огромной высоте, откуда можно созерцать практически весь Бангалор, пришли недобрые времена. Банки-кредиторы, которым он задолжал огромные суммы, а также фискальные службы, заявившие об уклонении от налогов, подали прошение о привлечении миллиардера к ответственности. Компетентными органами уже был выдан ордер на его арест, но предусмотрительный олигарх в последний момент умудрился ускользнуть от справедливого правосудия.

Опального миллиардера арестовали уже в Великобритании, но выпустили под залог. Но пока суд в Индии так и не состоялся (олигарх категорически отказывается возвращаться на родину), его недвижимость приходит в запустение, а роскошный особняк уже начал ветшать, ведь там никто так и не поселился.