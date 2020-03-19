Март 19th, 2020

Главный раввин разрешил всем евреям читать телефон в субботу



Главный сефардский раввин Израиля Ицхак Йосеф выпустил галахическое постановление, согласно которому в эти «вирусные» времена любой еврей может держать мобильный телефон включенным в субботу и даже смотреть, какие сообщения ему приходят.



Это сделано для того, чтобы религиозные люди могли вовремя получать сообщения от Минздрава о том, что они вычислены как потенциальные зараженные коронавирусом и им следует приступить к карантинному режиму.





Это беспрецедентный для нынешних времен шаг – нарушение святости субботы в таком масштабе даже ради принципа «пикуах нефеш», необходимости спасения жизни или здоровья человека, ультраортодоксы себе не позволяют.



Пока неясно, как воспримут это постановление ашкеназские раввины, придерживающиеся более строгих взглядов на Галаху и сильнее полагающиеся на Божий промысел, нежели выходцы из восточных стран.



https://www.9tv.co.il/item/11789