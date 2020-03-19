ЕЦБ напечатает 750 млрд евро для поддержки экономики

Европейский центробанк вслед за Федеральной резервной системой США заряжает денежную базуку в ответ на пандемию коронавируса, которая привела рекордному за три десятилетия обвалу фондовых рынков и вот-вот столкнет мировую экономику в первую рецессию за последние 11 лет.ЕЦБ запускает экстренную дополнительную программу выкупа активов на 750 млрд евро, говортися в релизе регулятора, опубликованном в ночь на четверг.

Покупки будут продолжаться как минимум до конца года и составят, таким образом, около 80 млрд евро в месяц. Они охватят как рынок государственного долга, так и корпоративные ценные бумаги.

Экстренна программа выкупа в связи с пандемией (Pandemic Emergency Purchase Programme, PEPP) будет завершена «только после того, как Совет управляющих сочет, что кризисная фаза Covid-19 миновала», подчеркивает ЕЦБ.

Кроме того, регулятор расширит перечень бумаг для выкупа по программе корпоративных облигаций CSPP и снизит требования для банков, которые обращаются за кредитами ЕЦБ в рамках регулярных операций рефинансирования (7-дневные MRO и LTRO на 1 и 3 месяца).

«Совет управляющих ЕЦБ считает своей обязанностью сыграть роль в поддержке всех граждан зоны евро в это чрезвычайно трудное время. В этой связи ЕЦБ гарантирует благоприятные финансовые условия в интересах всех секторов экономики, позволяющие им выдержать этот шок. Это касается в равной степени семей, фирм, банков и правительств», — говорится в заявлении регулятора.

«Чрезвычайные времена требуют чрезвычайных мер», — заявила, комментируя решение, глава ЕЦБ Кристин Лагард. По прогнозу Еврокомиссии, экономика зоны евро скатиться в рецессию из-за пандемии, которая поставила на грань гуманитарной катастрофы Италию (28 тысяч заболевыших) и стремительно распространяется в Испании, Германии и Франции (9,9 тысячи, 7,2 тысячи, 6,6 тысячи соответственно).

«Нет границ нашей приверженности евро. Мы твердо намерены использовать весь потенциал инструментов, доступных в рамках нашего мандата», — сказала Лагард.

PEPP станет второй действующей программой выкупа ЕЦБ. С сентября Европейский центробанк уже вливает в рынок по 20 млрд евро в месяц через скупку государственных облигаций. На 19 марта через эти операции в систему было вкачано 198 млрд евро ликвидности.

Предыдущий раунд QE в Европе — на 2,1 трлн евро — продолжался с 2015 по 2018 год.

На заседании в четверг, 19 март, ЕЦБ снизит депозитную ставку на 0,1 п.п. — до минус 0,5% годовых, прогнозируют опрошенные Bloomberg экономисты.