ЕЦБ напечатает 750 млрд евро для поддержки экономики

Покупки будут продолжаться как минимум до конца года и составят, таким образом, около 80 млрд евро в месяц. Они охватят как рынок государственного долга, так и корпоративные ценные бумаги.
Экстренна программа выкупа в связи с пандемией (Pandemic Emergency Purchase Programme, PEPP) будет завершена «только после того, как Совет управляющих сочет, что кризисная фаза Covid-19 миновала», подчеркивает ЕЦБ.
«Совет управляющих ЕЦБ считает своей обязанностью сыграть роль в поддержке всех граждан зоны евро в это чрезвычайно трудное время. В этой связи ЕЦБ гарантирует благоприятные финансовые условия в интересах всех секторов экономики, позволяющие им выдержать этот шок. Это касается в равной степени семей, фирм, банков и правительств», — говорится в заявлении регулятора.
«Нет границ нашей приверженности евро. Мы твердо намерены использовать весь потенциал инструментов, доступных в рамках нашего мандата», — сказала Лагард.
PEPP станет второй действующей программой выкупа ЕЦБ. С сентября Европейский центробанк уже вливает в рынок по 20 млрд евро в месяц через скупку государственных облигаций. На 19 марта через эти операции в систему было вкачано 198 млрд евро ликвидности.
Предыдущий раунд QE в Европе — на 2,1 трлн евро — продолжался с 2015 по 2018 год.
На заседании в четверг, 19 март, ЕЦБ снизит депозитную ставку на 0,1 п.п. — до минус 0,5% годовых, прогнозируют опрошенные Bloomberg экономисты.
Leave a Reply