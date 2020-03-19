Большинство авиакомпаний мира станут банкротами к маю

Большинство авиакомпаний мира станут банкротами до конца мая из-за рекордного в истории сокращения перевозок, закрытия границ и пандемии CoVid-19. Такой прогноз дает австралийский Центр авиации CAPA.Все больше перевозчиков отменяют рейсы и замораживают целые направления полетов и «ставят на прикол» тысячи самолетов, недосчитываясь выручки и не имея денежного потока, чтобы гасить долг.

«В связи с эффектом коронавируса и многочисленными государственными ограничениями на перемещения по всему миру, многие авиакомпании, по всей видимости, уже находятся в состоянии технического банкротства или по крайней мере существенно нарушают ковенанты по долгу. Запасы наличных быстро тают, в то как время флот стоит на земле, а рейсы, которые продолжают летать, загружены меньше чем на половину», — говорится в релизе CAPA.

Глобальный спад авиаперевозок носит «абсолютно беспрецедентный характер», отмечают в CAPA. Ничего подобного мир не видел ни во время кризиса 2008 года, ни во время рецессий начала 2000х и 1990х.

Авиакомпании бьют тревогу по всему миру, отмечает Reuters. В четверг австралийская Qantas Airways попросила большинство из 30 тысяч своих сотрудников взять отпуск, а немецкая Lufthansa сообщила, что сектор может не выжить без господдержки, если вспышка коронавируса продлится долгое время.

«Распространение коронавируса поместило всю глобальную экономику и нашу компанию в беспрецедентное чрезвычайное положение, — сказал глава Lufthansa Карстен Шпор. — На данный момент никто не может прогнозировать последствия».

Президент Дональд Трамп на прошлой неделе объявил о запрете на въезд в США из Европы сроком на 30 дней. Россия с 16 марта ограничила авиасообщение со странами ЕС, Швейцарией и Норвегией. В среду российское правительство сообщило, что с 20 марта ограничит авиарейсы из России в Британию, США и ОАЭ и в обратном направлении.

Российские авиакомпании оценили свои убытки от закрытия рейсов из-за коронавируса более чем в 100 миллиардов рублей, и Росавиация видит риски банкртоства авиакомпаний, предупреждал глава ведомства Александра Нерадько.

Ограничения на перелеты из-за коронавируса затронули около 40% рынка международных перевозок российских авиакомпаний, сообщила Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) в письме министру транспорта РФ и предложила обнулить НДС на все внутренние перевозки.

Администрация Трампа в среду попросила Конгресс одобрить выдачу местным авиакомпаниям обеспеченных кредитов в объеме 50 млрд долларов, чтобы помочь преодолеть последствия эпидемии.

«К сожалению, это не обычный черный день», — сказал Нейт Гаттен, старший вице-президент американской авиакомпании American Airlines — Это чрезвычайные обстоятельства, и дополнительная поддержка необходима для защиты рабочих мест и обеспечения того, чтобы летающая общественность могла продолжать полагаться на нашу промышленность после окончания кризиса».