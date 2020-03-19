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27 игр для ПК раздают бесплатно из-за пандемии коронавируса



В рамках борьбы с коронавирусом в онлайн-магазине GOG.com стартовала акция «Оставайся дома» — 27 игр раздают бесплатно.

 

«Даже если там, где вы сейчас находитесь, уже началась весна, здоровье и безопасность себя и своих близких — то, что беспокоит нас сейчас в первую очередь в эти непростые дни. Оставаться дома, немного отвлечься и нескучно провести время вам поможет эта подборка бесплатных игр», — говорится в заявлении держателей платформы.
Среди представленных проектов — Hello Neighbor, Postal, Shadow Warrior и другие.

Category: Мир, Новости ﻿
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