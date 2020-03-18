Март 18th, 2020

Японский банк предсказал падение цен на нефть ниже нуля

Мировой рынок нефти, где цены упали на 50% за три недели и в 2,6 раза с начала года, еще не испил чашу горя до дна, предупреждает третий по активам банк Японии Mizuho.

На торгах в среду фьючерсы на сорт Brent впервые за 17 лет рухнули ниже отметки 27 долларов за баррель, пробив «дно» кризиса 2016 года.

Это, впрочем, не предел: беспрецедентный в истории избыток нефти на рынке после решения Саудовской Аравии на треть нарастить добычу и обвальное падение спроса из-за эпидемии коронавируса — могут спровоцировать ситуацию, когда цена нефти будет двигаться к отрицательным уровням, считает Mizuho.

По оценке банка, поставки нефти в мире могут превысить спрос на 15 млн баррелей в сутки. Это 7 супертанкеров в день и каждый седьмой баррель, извлекаемый из недр.

Сводная емкость мировых хранилищ, по оценке IHS Markit, составляет примерно 1 миллиард баррелей. Таким образом, они могут быть заполнены до отказа за два-три месяца.

Goldman Sachs оценивает избыток нефти скромнее — в 6-8 млн баррелей в сутки. В этом случае заполнение резервуаров под завязку может занять до полугода.

Американские хранилища — как коммерческие, так и государственные — заполнены наполовину и, по оценке Mizuho, их емкость будет исчерпана за 10 недель. В таком сценарии нефтедобытчики могут оказаться в положении, когда им придется доплачивать за то, чтобы у них забрали нефть со скважин.

Похожая ситуация уже возникала на газовом рынке в Техасе, где производство сланцевой нефти порождало гигантские объемы попутного газа, для прокачки которого не хватало трубопроводов и другой инфраструктуры. В результате в 2018 года цены на газ в регионе падали до минус 25 центов за миллион британских тепловых единиц. Сланцевики были готовы заплатить, чтобы у них купили газ, который в противном случае пришлось бы сжигать.

На рынке нефти имеет место гонка двух процессов — заполнения хранилищ и движения цен к отрицательным уровням, отмечает аналитик Mizuho Пол Санкей.

Движение может быть быстрым — уже в апреле на рынок хлынут саудовские баррели, напоминает он: Эр-Рияд намерен увеличить добычу с 9,7 до 12 млн баррелей в сутки, а экспорт — почти в 1,5 раза, с 7 до 10 млн баррелей в день.

Со скидкой в 10,25 доллара к Brent, то есть дешевле 20 долларов, Saudi Aramcо, государственная нефтяная компания королевства, намерена выбросить дополнительно 300 тысяч баррелей в день из резервов и 250 тысяч баррелей — с внутреннего рынка. Эти объемы будут замещены газом, заявило во вторник Минэнерго страны.