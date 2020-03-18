Март 18th, 2020

В Радомышле уволили санитарку, которая отказалась без защитной одежды мыть палату после больного коронавирусом

Сотрудница Радомышльской центральной районной больницы отказалась без защитного комбинезона убирать в палате, в которой лежала зараженнаяа коронавирусом 70-летняя женщина.

Уволенную женщину зовут Наталья Гриценко. Она рассказала журналистам, что боялась принести коронавирус домой, потому что у нее ребенок с инвалидностью.

«Должны быть комбинезоны, мы должны быть защищены, иди мой и тихонько иди домой. Я отказалась. Было три защитных костюмы, все. Нас было пятеро. И они меня заставляют. Не дай бог, я ребенку принесу», — рассказала Гриценко журналистам.

Персонал больницы рассказал журналистам, что не хватает дезинфицирующих средств, защитных костюмов и масок. Медики, преимущественно младший персонал, идут в отпуска, чтобы не контактировать с больными.

Районная власть подтверждает, что в больнице мало защитных средств. Деньги есть, говорят чиновники, но купить средства нигде — их нет в продаже.

«Мы не можем и не знаем, где приобрести. Поэтому ситуация патовая», — пояснил депутат Житомирского облсовета Николай Григоренко.

«Трудно купить, скажу откровенно, купить хотел, но купить их проблема», — сказал глава Радомышльской РГА Виктор Пулковский.