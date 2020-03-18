Март 18th, 2020

В Китае открылся первый после карантина кинотеатр

В первый день в заведение не пришел ни один зритель. Люди, несмотря на улучшение ситуации, по-прежнему придерживаются правил для профилактики коронавируса и не посещают общественные места.

В китайском городе Урумчи в провинции Синьцзян впервые с 26 января, когда был введен карантин из-за коронавируса, официально открылся первый кинотеатр Золотая пальма. Однако на сеансы не пришел ни один человек.

В день открытия зрителям предложили к просмотру пару патриотических картин, криминальный триллер и анимационные ленты.

О том, что кинотеатр распахнет свои двери, анонсировалось накануне в социальных сетях. Однако в заведение никто не явился.

Это связано с тем, что жители продолжают придерживаться правил для профилактики коронавируса и предпочитают проводить время дома.

«Мы не можем оставаться закрытыми вечно. Мы начали анонсировать киносеансы, хотим немного протестировать ситуацию и посмотреть на обратную связь от общественности», — рассказал один из сотрудников кинотеатра.

Напомним, что по последним данным, всего в мире коронавирусом заразились 182,4 тысячи человек, более 7,1 тысячи умерли, а 79,4 тысячи вылечились.