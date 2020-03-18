Март 18th, 2020

В Италии за сутки погибли 475 человек от COVID-19

Число погибших в результате вспышки коронавируса в Италии выросло за последние 24 часа на 475 до 2978 случаев, сообщают местные СМИ. Число летальных случаев увеличилось на 19%, что является самым большим скачком в численном выражении с момента выявления инфекции.



По данным Агентства гражданской защиты, общее количество случаев заболевания в Италии возросло до 35 713 с 31 506 на 13,35%. Тем не менее, 4025 человек полностью выздоровели по сравнению с 2941 днем ​​ранее. Около 2257 человек находятся в реанимации.



Северный регион Ломбардии призвал недавно вышедших на пенсию врачей и медсестер вернуться к работе и помочь коллегам.



«Я обращаюсь ко всем врачам, медсестрам и медицинскому персоналу, которые вышли на пенсию за последние два года, … чтобы помочь нам в этой чрезвычайной ситуации», — заявил на пресс-конференции губернатор Ломбардии Аттилио Фонтана.



http://mignews.com/news/disasters/world/180320_195014_52553.html