Март 18th, 2020

В дом актрисы Дженнифер Лоуренс ворвались — она жива

В дом голливудской актрисы и лауреата «Оскара» Дженнифер Лоуренс ворвалась фанатка.

Как пишет издание TMZ, сталкер просто вошла в дом звезды, который расположен в Беверли-Хиллз, через главные двери.

Девушку остановили охранники, которые вызвали копов. В момент проникновения звезда «Голодных игр» была дома одна. Как оказалось, поклонницы Лоуренс 23 года. На вопрос, зачем она это сделала, ответила: «Чтобы встретиться и познакомиться с Дженнифер».

Заметим, с Дженнифер Лоуренс постоянно случается какая-то неприятность. Так, в 2014 году хакеры слили в Сеть ее обнаженные фото. А во время 86-й церемонии вручения наград премии «Оскар» актриса упала прямо на красной дорожке. Годом ранее Лоуренс потеряла платье, поднимаясь за заветным «Оскаром». Тогда звезда получила награду за роль в фильме «Мой парень — псих».