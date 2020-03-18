Март 18th, 2020

Украинская группа даст концерт, несмотря на карантинные меры

Украинская группа O.TORVALD, которая отменила все выступления в марте, даст полноценный концерт из студии.

«Пятница — время концертов. Мы больше всего на свете любим играть вживую. 20 марта мы решили устроить абсолютно безопасный online концерт для всех наших людей со всего мира. Настоящая вечеринка. Громко, драйвово, в полный звук. В перерывах между треками общаемся и пьем! Готовьте мощные аудиосистемы, проплатите Интернет и запаситесь алкоголем! Мы не пользуемся общественным транспортом дороге на студию. На студии будут только участники группы. Все меры безопасности будут соблюдены»,-

именно так в социальных сетях анонсировали выступление O.TORVALD.

Группа сыграет новые песни с альбома «Diller Kaifu», а также вспомнит былые альбомы. В перерывах между выступлением у зрителей будет возможность задать вопросы участникам группы и выиграть официальный мерч.

«Нам всем нужно понять одно: именно от каждого из нас зависит борьба с распространением вируса. Терпеть, экономить и оставаться дома — наше оружие против него. Но также для каждого важна поддержка и самореализация в такое время. Мы попробуем сыграть концерт для всех наших людей с домашней студии. Поговорить, выпить. Потусоваться «online». Присоединяйтесь», -

прокомментировал Женя Галич.