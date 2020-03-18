 
 
Март 18th, 2020

Ученые разработали электронные нейроны для мозга, которые смогут управлять мыслями



Ученые разработали электронные нейроны для мозга человека и они могут успешно заменить настоящие, а также с их помощью возможно будет управлять человеческими мыслями.

Международная группа ученых изобрела искусственные нейроны на кремниевых чипах, которые ведут себя так же, как настоящие и пригодны для трансплантации человеку. Это первое в своем роде устройство подобного рода.


Новые искусственные нейроны отлично подойдут для лечения хронических заболеваний, таких как сердечная недостаточность, болезнь Альцгеймера и других проблем, связанных с дегенерацией нервного волокна. Критически важно, что искусственные нейроны не только ведут себя так же, как биологические нейроны, но и практически не нуждаются в источнике питания (запаса встроенной батареи «хватит на всю жизнь»), что делает их идеально подходящими для использования в медицинских имплантатах и других биоэлектрических устройствах

Category: Наука, Новости ﻿
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