 
 
Март 18th, 2020

Трамп обеспечил свое выдвижение кандидатом от Республиканской партии

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Действующий президент получил в свой актив большинство делегатов предстоящего партийного съезда

Дональд Трамп обеспечил себе выдвижение официальным кандидатом в президенты от Республиканской партии, получив в свой актив необходимое для этого число делегатов партийного съезда.

Трамп, который столкнулся лишь с номинальной оппозицией внутри партии, после победы на праймериз во Флориде и Иллинойсе во вторник получил более 1276 делегатов, необходимых для выдвижения.

Подсчет делегатов был проведен агентством Associated Press.

Таким образом, Трамп стал неоспоримым кандидатом республиканцев, в то время как демократы продолжают напряженную серию праймериз с участием бывшего вице-президента Джо Байдена и сенатора от Вермонта Берни Сандерса.

Tags: | Category: Новости, США ﻿
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