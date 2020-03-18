Трамп обеспечил свое выдвижение кандидатом от Республиканской партии

Дональд Трамп обеспечил себе выдвижение официальным кандидатом в президенты от Республиканской партии, получив в свой актив необходимое для этого число делегатов партийного съезда.

Трамп, который столкнулся лишь с номинальной оппозицией внутри партии, после победы на праймериз во Флориде и Иллинойсе во вторник получил более 1276 делегатов, необходимых для выдвижения.

Подсчет делегатов был проведен агентством Associated Press.

Таким образом, Трамп стал неоспоримым кандидатом республиканцев, в то время как демократы продолжают напряженную серию праймериз с участием бывшего вице-президента Джо Байдена и сенатора от Вермонта Берни Сандерса.