США научились перехватывать гиперзвуковые ракеты

Raytheon испытала радар, способный обнаруживать гиперзвуковые ракеты. Об этом говорится в сообщении американской компании. Радиолокационная станция от Raytheon будет установлена на зенитный ракетный комплекс Patriot. Разработка радара ведется в рамках проекта LTAMDS с осени 2019 года. Согласно документации проекта, в его рамках разработчики должны создать системы, с помощью которых можно организовать единую систему противовоздушной и противоракетной обороны.
Raytheon должна собрать до 2022 года шесть инновационных радаров для Patriot. Стоимость контракта компании с американскими военными не раскрывается.
Зенитные комплексы Patriot должны обнаруживать цели на расстоянии до 180 км и вести одновременно 125 штук. При этом сам комплекс должен обеспечивать одновременный обстрел шести целей, которые летят на высотах от 60 м до 24 км со скоростью до 2 тыс. м в секунду.
Первые испытания радара прошли в лабораторных контролируемых условиях. Во время тестирования специалисты комплекса провели настройку датчиков для приема и передачи информации, а также проверили их работу с помощью симуляции различных целей.
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