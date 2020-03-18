США научились перехватывать гиперзвуковые ракеты

Raytheon должна собрать до 2022 года шесть инновационных радаров для Patriot. Стоимость контракта компании с американскими военными не раскрывается.

Зенитные комплексы Patriot должны обнаруживать цели на расстоянии до 180 км и вести одновременно 125 штук. При этом сам комплекс должен обеспечивать одновременный обстрел шести целей, которые летят на высотах от 60 м до 24 км со скоростью до 2 тыс. м в секунду.

Первые испытания радара прошли в лабораторных контролируемых условиях. Во время тестирования специалисты комплекса провели настройку датчиков для приема и передачи информации, а также проверили их работу с помощью симуляции различных целей.