Скандальная Марув разделась и отменила концерты.

Не так давно певица Марув (Анна Корсун) отметилась скандалом по поводу ее слишком откровенного клипа. Зрители назвали его пошлым и начали массово отписываться от страницы артистки.
Но,похоже,это Марув не остановило. Все последующие фото ,которые она публиковала в своем блоге были в том же духе.
Да и на телевидение Анна ведет себя примерно так же. Новости о том ,что Марув опять где то разделась составляют большую часть новостей об артистке.
Видимо,длительная работа в стриптиз-клубе таки не прошла бесследно для психики Анны.
Потому когда Марув опубликовала фото ,где она хоть немного прикрыта платьем -это сразу привлекло внимание поклонников.
Таким образом Марув сообщила им,что ее концерты переносятся на май и что ,пока,с фанами артистка будет общаться только в интернете.
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