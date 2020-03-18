Март 18th, 2020

Скандальная Марув разделась и отменила концерты.

Не так давно певица Марув (Анна Корсун) отметилась скандалом по поводу ее слишком откровенного клипа. Зрители назвали его пошлым и начали массово отписываться от страницы артистки.

Но,похоже,это Марув не остановило. Все последующие фото ,которые она публиковала в своем блоге были в том же духе.

Да и на телевидение Анна ведет себя примерно так же. Новости о том ,что Марув опять где то разделась составляют большую часть новостей об артистке.

Видимо,длительная работа в стриптиз-клубе таки не прошла бесследно для психики Анны.

Потому когда Марув опубликовала фото ,где она хоть немного прикрыта платьем -это сразу привлекло внимание поклонников.

Таким образом Марув сообщила им,что ее концерты переносятся на май и что ,пока,с фанами артистка будет общаться только в интернете.