Март 18th, 2020

Сангвиник: чего ждать от этого типа темперамента и как уживаться?

Сангвиник: чего ждать от этого типа темперамента и как уживаться?

Каждый из нас индивидуален.

Мы отличаемся друг от друга не только внешностью, но и чертами характера, чувствами и реакциями на различные жизненные ситуации.

Вопросы личности давно решаются философами и великими мыслителями, задающимися вопросом, почему одни люди действуют таким образом, а другие – совершенно иначе?

Оказывается, что ответ на большинство подобных вопросов – темперамент.

Согласно такой классификации, всех можно разделить на 4 типа: холерик, сангвиник, меланхолик и флегматик. Принадлежность к тому или иному типу определяется довольно просто – достаточно ответить на несколько вопросов теста и проанализировать свою реакцию и поведение в различных жизненных ситуациях.

Знать и понимать темперамент близких людей, коллег и начальства – крайне важно. Ведь благодаря этому можно избежать большинства конфликтных ситуаций и проанализировать поведение, реакцию других людей.

Для сангвиника характерны открытость, креативность и эмоциональная стабильность, а также открытое проявление чувств. Если сангвиник кого-то не любит, он скажет это прямо, и наоборот – он открыто проявит сочувствие. Сангвиники, как и холерики, относятся к экстравертному типу людей.

Обычно такие люди кажутся совершенно беззаботными и полными жизни, они сильны и психически стабильны. Холерики, напротив, довольно взрывные, беспокойные и раздражительные, хотя активные и оптимистичные.

Сангвиники любят экспериментировать и путешествовать, потому что ничто не раздражает их больше, чем застой, рутина и скука. К их преимуществам относится тот факт, что они с оптимизмом смотрят на жизнь, общительны, быстро принимают решения и одинаково быстро действуют.

Они отличные актеры, продавцы и спикеры. Из недостатков – склонность к доминированию.

На что влияет темперамент?

Темпераментные черты имеют решающее значение, когда речь идет о нашей реакции на различные вещи и ситуации. Особенно темперамент проявляется в стрессовых ситуациях и конфликтах.

Однако стоит помнить, что люди намного сложнее. Крайне редко можно выделить чистый тип темперамента, чаще можно наблюдать смешение двух смежных типов с преобладанием какого-либо одного.

Современные психологи придерживаются мнения, что определение психотипов несколько устарело и сегодня не отражает всей глубины и многообразия психических процессов и механизмов.

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