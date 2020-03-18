Пока в Израиле не умер ни один человек от коронавируса

ВОЗ сообщила, что в последние сутки в мире диагноз COVID-19 поставлен еще 15538 людям. На самом деле, их гораздо больше.
Италия продолжает ставить печальные рекорды — 345 умерших за сутки, 3526 заражены. В Испании за сутки умерло 158 человек. Минздрав Израиля подчеркивает, что еще неделю назад обстановка в Испании была такая же, как сейчас в Израиле, а потом количество заболевших стало увеличиваться в геометрической прогрессии.
В среду в Израиле сделают еще 3 тысячи тестов — и количество больных наверняка возрастет. Пока в Израиле не умер ни один человек, но по мере увеличения числа заболевших, начнутся смерти от болезни.
В США болезнь диагностирована во всех 50 штатах, за сутки умерло 20 человек, заболели полторы тысячи.
В Германии умерло 9 человек за сутки, заражено 2095 человек. Ангела Меркель издала приказ со вчерашнего дня закрыть все места развлечений, включая публичные дома, магазины, кроме продовольственных.
Минздрав Израиля предупреждает, что если руководящие принципы борьбы с эпидемией не будут соблюдаться гражданами, сценарий будет страшным. Во многих странах думали обойтись скромными мерами, но поздняя социальная изоляция грозит многими смертями и коллапсом системы здравоохранения.
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