Март 18th, 2020

Пока в Израиле не умер ни один человек от коронавируса





ВОЗ сообщила, что в последние сутки в мире диагноз COVID-19 поставлен еще 15538 людям. На самом деле, их гораздо больше.



Италия продолжает ставить печальные рекорды — 345 умерших за сутки, 3526 заражены. В Испании за сутки умерло 158 человек. Минздрав Израиля подчеркивает, что еще неделю назад обстановка в Испании была такая же, как сейчас в Израиле, а потом количество заболевших стало увеличиваться в геометрической прогрессии.



В среду в Израиле сделают еще 3 тысячи тестов — и количество больных наверняка возрастет. Пока в Израиле не умер ни один человек, но по мере увеличения числа заболевших, начнутся смерти от болезни.



В США болезнь диагностирована во всех 50 штатах, за сутки умерло 20 человек, заболели полторы тысячи.

В Германии умерло 9 человек за сутки, заражено 2095 человек. Ангела Меркель издала приказ со вчерашнего дня закрыть все места развлечений, включая публичные дома, магазины, кроме продовольственных.