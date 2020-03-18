 
 
Март 18th, 2020

Остановлены съемки «Аватаров», «Матрицы 4″ и «Неизведанного»

Остановлены съемки "Аватаров", "Матрицы 4" и "Неизведанного"

Вслед за другими большими проектами голливудским студиям пришлось заморозить съемки четвертой «Матрицы», сиквелов «Аватара» и многострадальной экранизации видеоигры «Uncharted», получившей название «Неизведанное: Удача Дрейка».

Как сообщает The Hollywood Reporter, съемки продолжений «Аватара» остановлены в Новой Зеландии, где также на днях приостановилось производство сериала «Властелин колец». Съемки «Матрицы 4″, по данным Deadline, отменены в Берлине, куда съемочная группа только-только успела перебраться из Сан-Франциско. А съемки «Неизведанного», о переносе которых пишет журнал Variety, должны стартовать в том же Берлине, но чуть позже, в апреле, на данный момент отложены сроком на шесть недель.

Релизы всех трех проектов («Аватара 2″, «Матрицы 4″ и «Удачи Дрейка») были запланированы на 2021 год.

Category: Новости, США, Шоу-бизнес ﻿
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