Март 18th, 2020

Оля Полякова продемонстрировала упражнения для стройности.

Оля Полякова не привыкла сидеть сложа руки. Поклонники ее знают,как энергичную и целеустремленную женщину и никакой коронавирус не может помешать Оле заниматься важными делами.

Если нельзя выезжать с концертами,то можно заняться чем то другим,не менее полезным.

Например-физкультурой.

Совсем недавно в сети были опубликованы фото,где Полякова в марте купалась в пруду возле нового дома не смотря на температуру воды и воздуха. Очевидно,что артистка регулярно занимается спортом и это приносит неплохой результат.

Сегодня Полякова решила продемонстрировать поклонникам какие именно упражнения она делает,чтобы оставаться такой же стройной. Возможно,кого нибудь ,это видео замотивирует начать заниматься собой и сделать свой образ жизни здоровым.