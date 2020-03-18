Новозеландцы умудрились построить крошечный домик с двумя спальнями на площади 19,2 кв.м.



Современная тенденция к уменьшению жилой площади заставляет архитекторов и дизайнеров проектировать уникальные модели, в которых можно комфортно жить целой семьей. Так, например, новозеландские разработчики умудрились создать крошечный мобильный дом сразу с двумя спальнями, полноценной кухней, ванной комнатой и даже просторной гостиной и все это на 19,2 «квадратах». В нем может разместиться на ночлег до 6 человек, причем на полу спать никто не будет.





Современные реалии жизни диктуют свои правила и даже меняют мировоззрение. Если совсем недавно большинство людей не мыслило свою жизнь вне просторных домов и квартир, то теперь многие из них без сожаления меняют их на крошечные домики. И это не говоря о молодежи, которая своего жилья пока еще не имеет, поэтому маленькая, но своя жилплощадь для них куда привлекательней, чем жизнь с родителями или на съемной квартире.

Учитывая возрастающий спрос, производители столь неординарного жилья наперебой предлагают все новые и новые варианты и модели «Tiny Housе» (крошечных домиков). Особенно востребованы мобильные дома, созданные на платформах прицепов, которые можно где угодно припарковать и даже отправиться в путешествие со своими апартаментами и в привычной домашней обстановке.

Вот один из таких почитателей минимализма и свободы передвижения обратился в новозеландскую компанию «Build Tiny» по производству мини-резиденций на колесах с особенными пожеланиями клиентов. Молодой человек заказал проект, в котором на стандартной двухосной раме длиной 8 м. должен был спроектирован полноценный дом с 2 спальными комнатами(!). Причем все привычные жилые зоны должны были оставаться нетронутыми.

Строительная компания «Build Tiny», специализирующаяся на производстве мобильных крошечных домов Tiny-Homes-on-wheel, находится в городе Катикати (Katikati), что в Новой Зеландии. Целый штат высококлассных архитекторов, инженеров, дизайнеров и строителей старается создавать не только новые модели, но и удовлетворять пожелания клиентов, какими бы безумными они не казались. Свои творения они продают и в полностью готовом виде, укомплектовав дом на колесах всем необходимым, вплоть до оборудования, бытовой техники и мебели или в виде пустых конструкций, готовых к самостоятельной отделке.

Когда заказчик озвучил свои пожелания, у коллектива были сомнения, но Джина – креативный дизайнер компании «Build Tiny», сделала действительно невозможное, ей удалось на площади всего лишь 19,2 кв.м. разместить все, что требуется для комфортного проживания, причем для нескольких человек. Очередное свое творение компания назвала «Home Haven».

Имея стандартный размер стальной рамы, на которой обычно располагают домик 8 х 2,4 м., за счет достаточный высоты потолка в 4,2 м. получилось спланировать 2 полноценных уровня. И самое ценное, что на втором ярусе в большой спальне, где расположена двуспальная кровать размера «queen-size», не требуется передвигаться на коленях или корточках.

Человек со средним ростом может проходить, не касаясь головой потолка, что является очень большим плюсом. Мало того, что это не ограничивает движение и позволяет свободно одеваться, так и получилось создать прекрасные условия для беспрепятственной циркуляции свежего воздуха.

Как раз на втором уровне и были организованы две полноценные спальни с довольно вместительными системами хранения и на их площади, и в лестницах, которые ведут к ним. Чтобы обеспечить свободный доступ воздуха к матрасам, расположенным на деревянном перекрытии, сделали несколько отверстий для естественной вентиляции, ведь кто знает, в каких климатических зонах будут жить владельцы.

Чтобы домик на колесах «Home Haven» был универсальным, стены изначально утеплили и шумоизолировали, после чего обшили виниловыми панелями, которые позволяют минимизировать количество стыков при облицовке фасада. А это значит, что увеличивается тепло- и гидроизоляция, тем самым продлевается жизнь материалам, расположенным внутри конструкции. Также для усиления защиты от погодных условий установили металлопластиковые окна с двойным остеклением и защитной энергоэффективной пленкой. На этом использование искусственных материалов практически закончилось.

Внутри крошечного дома вся отделка была сделана лишь с экологически чистых натуральных стройматериалов с минимальным использованием лако-красочных средств. Поскольку заказчик пожелал, чтобы его мобильный дом был сдан «под ключ», то команда разработчиков рассчитала каждый миллиметр внутреннего пространства.

По их чертежам в «Home Haven» были сделаны не только спальные зоны и многофункциональные лестницы, но и кухонный гарнитур со встроенной раковиной, духовым шкафом, трехконфорочной плитой, работающей на пропане, вместительные тумбы для кухонной утвари и навесные шкафчики для хранения продуктов питания.

Складная столешница выполняет функции обеденного стола, а за ненадобностью ее можно спрятать, освободив место для маневров. Холодильник же удалось пристроить под одной из лестниц, ведущей к большой спальне.

Сразу же за кухонно-столовой зоной находится ванная комната с санузлом, к которой ведет раздвижная дверь. Несмотря на миниатюрные габариты, она выглядит очень даже уютно, здесь установили душ, раковину и туалет с функцией компостирования. Также на фасаде домика предусмотрено крепление и подводка воды для навесного уличного душа, так что в теплую погоду можно будет принимать водные процедуры просто на улице.

Особое внимание заслуживает гостиная, которая выглядит довольно просторной и вместительной. Специально созданный диван в любой момент можно разложить и организовать ночлег для нагрянувших гостей или родственников, а если никого нет, то он послужит прекрасным местом для чтения или общения. При желании гостиную можно превратить в рабочую зону и даже кинозал, а в этом помогут мультимедийная система на стене и приставной журнальный стол.

Поскольку мобильная жилплощадь «Home Haven» уже доставлена заказчику, он начал ее потихоньку обживать. Для создания домашней атмосферы уже установлены комнатные цветы, в скором времени молодой человек планирует повесить рулонные шторы и установить солнечные батареи. Несмотря на то, что освещение и несколько розеток подключены стандартно, от аккумуляторных батарей RV-style, но этого будет мало, ведь тогда придется зависеть от центрального электроснабжения, чего очень не хочется новоиспеченному владельцу. Полная энергонезависимость позволит спокойно устанавливать дом в любом понравившемся месте или отправляться в путешествие в самые глухие уголки страны.

«Home Haven» обошелся заказчику в вышеперечисленной комплектации и с индивидуальной планировкой в 85 тыс. дол. Производитель на своем сайте указывает стоимость крошечных домиков в диапазоне 72-105 тыс. дол., в зависимости от пожеланий клиента.

Такая стоимость крошечных домиков действительно пугает, но это смотря, с какой ценой жилой недвижимости сравнивать. Хотя если взяться за обустройство подобных мини-апартаментов и проявить смекалку и настойчивость, то получится вложиться даже в бюджет 8 тыс. дол.