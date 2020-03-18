Нетаниягу: мы купим 1000 аппаратов искусственного дыхания, проведем много тестов и отследим больных

Премьер министр Израиля Биньямин Нетаниягу выступил с обращением к народу страны.
Он заявил, что в целях борьбы с распространением коронавируса будут предприняты следующие шаги:
1. Отслеживание, с помощью электронных средств, зараженных коронавирусом и и их контактов.
2. Резкое увеличение количества на коронавирус. Будет совершаться минимум 3 тысячи проверок на коронавирус в день.
3. Нетаниягу также заявил, что Израиль купит тысячу аппаратов искусственного дыхания дополнительно.
После выступления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу выступил генеральный директор министерства здравоохранения Моше Бар Симан Тов.
Бар Симан Тов предупредил: “Чтобы мы не делали, мы увидим увеличение количества зараженных в ближайшие дни. Мы увидим сотни зараженных в день, может быть и тысячи. И тут, в конце концов, от этой болезни умрут люди. К сожалению. сотни, тысячи израильтян могут умереть от болезни. Берегите себя. сократите как можно больше свои выходы из дома”.
Бар Симан Тов подчеркнул: “Инструкции данные народу очень трудны для исполнения, я это знаю, но выбора нет. Мы привыкли думать, что это случится не в нашей стране, что это не случится с нами. Но реальность не такова. Мы хотим быть оптимистами, но мы понимаем те сценарии, к которым мы должны быть готовы. Мы не дали вам “каникулы коронавируса”. наша способность снизить мрачные ожидания зависит от вашего поведения. Чем меньше у вас будет контактов с другими людьми, тем меньше распространяться вирус”.
http://mignews.com/news/politic/world/170320_212310_70185.html
http://mignews.com/news/disasters/world/170320_213504_69873.html
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