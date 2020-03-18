 
 
Март 18th, 2020

Нетаниягу: мы купим 1000 аппаратов искусственного дыхания, проведем много тестов и отследим больных

Нетаниягу: мы купим 1000 аппаратов искусственного дыхания

Премьер министр Израиля Биньямин Нетаниягу выступил с обращением к народу страны.


Он заявил, что в целях борьбы с распространением коронавируса будут предприняты следующие шаги:

1. Отслеживание, с помощью электронных средств, зараженных коронавирусом и и их контактов.

2. Резкое увеличение количества на коронавирус. Будет совершаться минимум 3 тысячи проверок на коронавирус в день.

3. Нетаниягу также заявил, что Израиль купит тысячу аппаратов искусственного дыхания дополнительно.



Минздрав: сотни, тысячи  людей умрут

После выступления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу выступил генеральный директор министерства здравоохранения Моше Бар Симан Тов.

Бар Симан Тов предупредил: “Чтобы мы не делали, мы увидим увеличение количества зараженных в ближайшие дни. Мы увидим сотни зараженных в день, может быть и тысячи.  И тут, в конце концов, от этой болезни умрут люди. К сожалению. сотни, тысячи израильтян могут умереть от болезни. Берегите себя. сократите как можно больше свои выходы из дома”.


Бар Симан Тов подчеркнул: “Инструкции данные народу очень трудны для исполнения, я это знаю, но выбора нет. Мы привыкли думать, что это случится  не в нашей стране, что это не случится с нами. Но реальность не такова. Мы хотим быть оптимистами, но мы понимаем те сценарии, к которым мы должны быть готовы. Мы не дали вам “каникулы коронавируса”. наша способность снизить мрачные ожидания зависит от вашего поведения. Чем меньше у вас будет контактов с другими людьми, тем меньше распространяться вирус”.


http://mignews.com/news/politic/world/170320_212310_70185.html
http://mignews.com/news/disasters/world/170320_213504_69873.html

Category: Израиль, Новости ﻿
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