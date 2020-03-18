Март 18th, 2020

Нетаниягу: мы купим 1000 аппаратов искусственного дыхания, проведем много тестов и отследим больных

Премьер министр Израиля Биньямин Нетаниягу выступил с обращением к народу страны.



Он заявил, что в целях борьбы с распространением коронавируса будут предприняты следующие шаги:



1. Отслеживание, с помощью электронных средств, зараженных коронавирусом и и их контактов.



2. Резкое увеличение количества на коронавирус. Будет совершаться минимум 3 тысячи проверок на коронавирус в день.



3. Нетаниягу также заявил, что Израиль купит тысячу аппаратов искусственного дыхания дополнительно.









После выступления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу выступил генеральный директор министерства здравоохранения Моше Бар Симан Тов.



Бар Симан Тов предупредил: “Чтобы мы не делали, мы увидим увеличение количества зараженных в ближайшие дни. Мы увидим сотни зараженных в день, может быть и тысячи. И тут, в конце концов, от этой болезни умрут люди. К сожалению. сотни, тысячи израильтян могут умереть от болезни. Берегите себя. сократите как можно больше свои выходы из дома”.



Бар Симан Тов подчеркнул: “Инструкции данные народу очень трудны для исполнения, я это знаю, но выбора нет. Мы привыкли думать, что это случится не в нашей стране, что это не случится с нами. Но реальность не такова. Мы хотим быть оптимистами, но мы понимаем те сценарии, к которым мы должны быть готовы. Мы не дали вам “каникулы коронавируса”. наша способность снизить мрачные ожидания зависит от вашего поведения. Чем меньше у вас будет контактов с другими людьми, тем меньше распространяться вирус”.





http://mignews.com/news/politic/world/170320_212310_70185.html

http://mignews.com/news/disasters/world/170320_213504_69873.html