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Музыкальный конкурс «Евровидение-2020» отменен из-за коронавируса

Европейский музыкальный конкурс «Евровидение», намеченный на май этого года в Роттердаме, не состоится. 18 марта организаторы конкурса решили его отменить из-за пандемии вируса COVID-19. Об этом говорится на официальном сайте и в социальных сетях «Евровидения».

«Евровидение-2020» должно было пройти с 12 по 16 мая в Роттердаме. Конкурс этого года должен был стать юбилейным — 65-м.

«Последние недели мы рассматривали множество альтернативных решений для проведения конкурса», — говорится в сообщении организаторов.

«Неопределенность, вызванная распространением COVID-19 по всей Европе, и ограничения, введенные правительствами участвующих вещателей и властями Нидерландов, означают, что Европейский вещательный союз (EBU) принял трудное решение не проводить живое выступление, как планировалось. В основе этого решения лежит забота о здоровье артистов, сотрудников, поклонников и посетителей, а также ситуация в Нидерландах, Европе и мире», — объясняется далее.

Category: Мир, Новости ﻿
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