Лондон могут полностью изолировать из-за коронавируса

В британской столице могут ввести полный карантин. О том, что администрация города рассматривает такой вариант, сказано на сайте газеты The Telegraph.

Горсовет может предоставить властям широкие полномочия: на «закрытие помещений» и «ограничение либо запрет публичных собраний».

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон просил жителей по возможности самоизолироваться, а работающих — перейти на «удаленку».

В Минздраве страны сообщили, что число зараженных коронавирусом за сутки выросло почти на 700. Всего больны 2626 человек, около 70 — скончались.