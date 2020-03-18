 
 
Март 18th, 2020

Лондон могут полностью изолировать из-за коронавируса

© СС0 Public Domain

В британской столице могут ввести полный карантин. О том, что администрация города рассматривает такой вариант, сказано на сайте газеты The Telegraph.

Горсовет может предоставить властям широкие полномочия: на «закрытие помещений» и «ограничение либо запрет публичных собраний».

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон просил жителей по возможности самоизолироваться, а работающих — перейти на «удаленку».

В Минздраве страны сообщили, что число зараженных коронавирусом за сутки выросло почти на 700. Всего больны 2626 человек, около 70 — скончались.

Category: Мир, Новости ﻿
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