Март 18th, 2020

Лолита Милявская опять увлеклась молодым мачо.

Российская певица Лолита Милявская известна не сколько своими песнями,сколько скандальными свадьбами и еще более скандальными разводами.

Только недавно в СМИ утих шум по поводу развода Лолиты с ее очередным мужем Дмитрием,который был моложе 55-и летней Лолиты на 11 лет. На всех каналах тв обсуждали грязные и скандальные подробности брака,осуждали то певицу,то ее бывшего мужа и это все закончилось тем,что Милявская вписала в свой райдер машину скорой помощи во время ее концертов. Видимо нервные срывы негативно сказались на здоровье в целом.

И вот,на странице Милявской появилось фото ее массажиста и хвалебные оды его умениям от самой артистки. Помня о ее влюбчивости и безрассудности,поклонники сразу начали просить Лолиту не выходить замуж за нового фаворита.

Артистка,пока,отрицает связь с молодым мачо.