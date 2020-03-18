Март 18th, 2020

Леди Гага снялась полностью обнаженной в провокативной фотосессии

Певица и актриса Леди Гага поразила сеть. Звезда согласилась на провокационную фотосессию, представ перед камерами без одежды.

Соответствующими фото 33-летняя Леди Гага поделилась на Инстаграм-странице. Согласно сообщением, артистка украсила новый выпуск журнала Paper. Она охотно приняла предложение от глянца, превратившись в сексуального киборга.

На обложке зрители смогут увидеть полностью голую Леди Гагу, которая засветилаупругие ягодицы. Ее тело подключили к десяткам трубок, что выглядело довольно провокационно. Сама же артистка утверждает, что это не порнография, а искусство.

«Я согласна быть обнаженной, несмотря на присутствующих в этой комнате. Считаю, что мы делаем искусство, это не порнография», -

- отметила Леди Гага.