Март 18th, 2020

Курс доллара — Рубль отправился в последний путь вслед за нефтью

Рубль продолжает стремительно катиться вниз на Московской бирже вслед за валютами развивающихся стран и рынком нефти, которому так и не удается нащупать «дно», несмотря на отчаянные попытки ФРС США влить в систему 5,5 триллиона долларов ликвидности и решение Дональда Трампа запустить программу «вертолетных денег», раздавая наличность американцам для поддержки экономики.

На торгах в среду курс доллара впервые с января 2016 года превышал 79 рублей, а евро поднялся выше 86 рублей.

На 14.44 мск сделки с американской валютой проходят по 78,45 рубля (+4%), с европейской — по 86,0325 рубля (+3,8%).

Из «князя» развивающихся рынков в «грязь» рубль падает с рекордной с 2015 года скоростью: за неполных три месяца он обесценился более чем на 20%, став одной из худших валют EM.

«Идеальный шторм» прилетел в Россию на крыльях сразу двух «черных лебедей» — в виде коронавируса и крушения мировых нефтяных цен, отмечает директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

К 14.50 мск среды фьючерсы на марку Brent падают еще на 3,2% и торгуются по 27,8 доллара за баррель. Это всего на 70 центов выше «дна» января 2016-го, пробив которое, котировки могут отправится на минимумы с 2003 года.

Стратегическое решение Кремля отказаться от нефтяного союза с Саудовской Аравией в момент, когда мировой спрос на сырье рушится, и вспыхнувшая на рынке «ценовая война» сулят избыток предложения, которого мир не видел ни разу в истории — уже сейчас он может достигать 14 млн баррелей в сутки, оценивает Mizuho. Это 7 супертанкеров в день, или каждый седьмой баррель, который извлекается из недр планеты.

Нефтяной армагеддон накладывается на распродажу всех рисковых активов и массовое бегство инвесторов в наличные доллары.

«Пока эпидемия распространяется, спрос на долларовую ликвидность невероятный. Тренд вверх очень сильный», — говорит глава управления валютных операций МТС-Банка Олег Кочетков.

«Сложно представить цели, в качестве сценариев, но затяжное закрытие границ и ограничение передвижения внутри стран вполне может вернуть нефть в 90-е годы на уровни ниже 10 долларов, и валютные курсы к рублю в таком случае вполне можно представить трёхзначными», — добавляет он.

Накануне администрация США объявила о программе стимулирования экономики на 1,2 трлн долларов, которая будет включать отсрочку по налогам, снижение НДФЛ и прямые выплаты американцам из бюджета. ФРС США, уже снизившая до нуля процентную ставку и запустившая количественное смягчение на 700 млрд долларов, заявила о планах скупать коммерческие облигации (на 500 млрд долларов) и выдавать кредиты банкам первичным дилерам под залог акций, де-факто скупая рухнувший американский рынок.

И хотя ФРС готова предложить рынкам 5,5 триллиона долларов в течение месяца, сбить температуру на биржах не удается: в среду рынки Европы рушатся на 4-5%, падает фьючерс на S&P, сигнализируя о падении на открытии торгов в США.

«Активное печатание денег на триллионы долларов не может восстановить цепочки поставок и возобновить производства, остановленные из-за распространения вируса, и даже поддержать активность/уверенность потребителей. Есть риск того, что США задействуют все меры, какие только смогут, но без результата, и это может усилить ощущение безысходности», — пишут аналитики Райффайзенбанка.

Для России падение нефти до уровня начала 2000х с угрозой провала до цен последних лет СССР (10-13 долларов) — это очередной удар по кошелькам и без того мало платежеспособного населения, говорит старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Однако основной риск для рубля представляет реакция населения и компаний», — говорит главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой: граждане хранят на рублевых депозитах 24,1 триллиона рублей, юрлица — 19,2 триллиона.

В пересчете по курсу это 548 млрд долларов — почти все резервы ЦБ (570 млрд долларов).

Если часть экономических агентов решит конвертировать свои сбережения в валюту или начнет изымать их со счетов, возникнет серьезная угроза, говорит Полевой: «Именно от оценки этих угроз будет зависеть, какое решение (по процентной ставке) в пятницу примет ЦБ».