Израиль закрывается от иностранцев

Граждане иностранных государств не смогут въехать в Израиль даже несмотря на наличие места, где они могли бы провести две недели на карантине. Об этом в связи с ростом заражений новым коронавирусом заявило национальное управление по миграции.

В стране уже насчитывается 433 инфицированных COVID-19. Власти должны объявить о решении ограничить появление людей на улицах — под запрет попадают парки, пляжи и торговые центры, пишет Cursor.

По прогнозу главы Минздрава Моше Бар Симан-Това, еврейское государство «столкнется с ситуацией, в которой каждый день появляются сотни новых пациентов, а возможно, и больше».