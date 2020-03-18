 
 
Март 18th, 2020

Израиль закрывается от иностранцев

© Фото ИА «Росбалт»

Граждане иностранных государств не смогут въехать в Израиль даже несмотря на наличие места, где они могли бы провести две недели на карантине. Об этом в связи с ростом заражений новым коронавирусом заявило национальное управление по миграции.

В стране уже насчитывается 433 инфицированных COVID-19. Власти должны объявить о решении ограничить появление людей на улицах — под запрет попадают парки, пляжи и торговые центры, пишет Cursor.

По прогнозу главы Минздрава Моше Бар Симан-Това, еврейское государство «столкнется с ситуацией, в которой каждый день появляются сотни новых пациентов, а возможно, и больше».

Category: Израиль, Новости ﻿
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