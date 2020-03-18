Март 18th, 2020

Итальянский врач обратилась к израильтянам:«Учитесь на наших ошибках: сидите дома,пожалейте стариков





Израильтянка, живущая в Парме на севере Италии и работающая в местной больнице, узнала о легкомысленном отношении к коронавирусу в Израиле и опубликовала видеообращение, в котором призвала отнестись к эпидемии со всей серьезностью.





«Дорогие израильтяне, что с вами? Сидите дома! Гулять в парках с друзьями, тайком бегать в парикмахерские и к маникюршам, сидеть на пляже или приглашать друзей на ужин — это только помогает этому вирусу.







«Учитесь на наших ошибках. Я повторяю: три недели назад у нас было 3 больных, и у нас сразу закрыли школы и рекомендовали сидеть как можно больше дома, но мы продолжали обычную жизнь как ни в чем не бывало: гуляли, смеялись, развлекались и не придавали всему этому значения. И какой результат? Через две недели у нас объявили полную блокаду — после того, как больницы рухнули, а людей оставили умирать дома, в том числе и молодых.



Люди умирают в одиночестве в больницах, даже не имея возможности попрощаться с близкими. Без похорон, как животные. Даже собаки умирают с большим уважением. Я прошу вас — оставайтесь дома, у вас нет прививки, может быть, ваш черед следующий. Измените образ жизни — закройтесь в домах, если не для себя, то для своих детей.



Сделайте это ради своих стариков, ради нас, врачей, у которых уже нет сил!»



https://news.israelinfo.co.il/health/85426