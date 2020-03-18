Март 18th, 2020

Эмма Стоун отложила свадьбу из-за коронавируса

Актриса должна была на днях выйти замуж за Дэйва Маккери.

Голливудская оскароносная актриса Эмма Стоун и ее бойфренд, режиссер шоу Saturday Night Live Дэйв Маккери отложили свадьбу из-за пандемии коронавируса.

Как сообщается в издании Page Six, пара, которая обручилась в конце прошлого года, планировала обвенчаться в минувшие выходные в Лос-Анджелесе, но пандемия коронавируса, заставила их отложить празднование на неопределенный срок.

Также отмечается, что Эмма и Дэйв пока не определились с новой датой своей свадьбы и не раскрыли место, где будет происходить событие.

Заметим, что встречаться пара начала два года назад, познакомившись на съемках шоу Saturday Night Live. Дэйв был сценаристом забавного эпизода, участницей которого стала Эмма. Роман между ними закрутился довольно стремительно.

Напомним, что коронавирус стал помехой не только свадьбы Эммы Стоун и Дэйва Маккери. Не так давно стало известно, что пандемия разрушила планы на свадьбу и беременной

Коронавирус разрушил планы Кэти Перри и Орландо Блума на свадьбу – источник Кэти Перри с Орландо Блумом, которые планировали пожениться летом в Токио.