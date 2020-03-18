Март 18th, 2020

Дочь первого президента Узбекистана Гульнару Каримову приговорили к 13 годам тюрьмы

Старшую дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова, 47-летнюю Гульнару Каримову, Ташкентский городской суд приговорил к 13 годам и 4 месяцам лишения свободы. Информация об этом появилась на сайте Верховного суда республики.

Гульнару Каримову признали виновной в организации преступного сообщества, вымогательстве, хищении путем присвоения и растраты, легализации доходов, полученных от преступной деятельности и других преступлений.

Гульнара Каримова

Новое дело против Каримовой связано, предположительно, с незаконной покупкой ею принадлежавших государству акций двух цементных заводов, которые впоследствии были проданы иностранным бизнесменам.

В прессе крайне мало информации о ходе следствия. Так, дочь подсудимой Иман Каримова заявляла, что с юристов брали подписку о неразглашении материалов дела, а швейцарскому адвокату Гульнары Каримовой Грегуару Манжа в декабре 2019 года отказали во въезде в Узбекистан из-за якобы нарушения адвокатской этики.

Данный приговор стал уже третьим в биографии дочери экс-президента. В 2015 году Каримова получила пять лет лишения свободы за хищения, вымогательство, растрату и уклонение от налогов. А уже в 2017 году — десять лет по делу о мошенничестве. Позднее этот срок был заменен пятью годами домашнего ареста. Однако в марте 2019 года Каримову перевели в колонию общего режима.

Ужесточение меры пресечения тогда объяснили тем, что Гульнара Каримова нарушала условия освобождения: использовала средства связи, включая интернет, и «активно препятствовала возмещению нанесенного ею ущерба, установленного по уголовному делу».

На этот раз суд учел предыдущие сроки обвиняемой, поэтому срок наказания будет исчисляться с 21 августа 2015 года.

Другим подсудимым, проходящим вместе с Каримовой по этому делу, назначены сроки от трех до 20 лет лишения свободы.