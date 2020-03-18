Март 18th, 2020

Черные археологи вскрыли древнюю гробницу в Гизе. И немедленно поплатились за это

В районе египетского комплекса пирамид в Гизе, недалеко от пирамиды Хеопса, черные археологи раскопали таинственную гробницу. Незаконные работы копатели проводили по ночам в пределах частного жилого дома. Он расположен в 30 метрах от пирамиды Хеопса. Об этом рассказали в Министерстве по делам древностей в Египте.Стало известно, что из жилого дома черные археологи сделали лаз, ведущий к длинному коридору.

Там были мужские каменные статуи с поврежденными головами и древний керамическую посуду.

Ученые, которым удалось осмотреть находки, утверждают, что гробница может относиться примерно к 2504-2347 лет до н. е. Они уверяют, что она может быть связана с другими гробницами или даже пирамидой Хеопса сетью катакомб.

Однако под жилым кварталом Египта запрещено проводить раскопки, из-за плотной застройки домами. Даже владельцы частных зданий в этом районе не могут этим заниматься.

Сейчас археологи, нарушившие запрет задержаны полицией. А гробницу, которую они раскопали, изучает министерство по делам древностей Египта.

Отметим, пирамида Хеопса или пирамида Хуфу, как называют ее сами египтяне, единственный из сохранившихся до наших дней 7 чудес света.

Считается, что воплощением царских амбиций в жизни занимался какой-то Хемион — племянник и визирь фараона, а по совместимости еще и придворный архитектор. Пирамида Хеопса была построена около 2540 до н. э., а началось ее строительство двадцатью годами раньше — где-то в 2560 до н. е.

Много споров вызывает и назначения самой высокой пирамиды в Древнем Египте. Согласно наиболее распространенному мнению, это действительно гробница Хеопса (второго фараона IV династии правителей) и членов его семьи. Но тем не менее дискуссии вокруг загадки пирамиды не утихают.