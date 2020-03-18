Март 18th, 2020

Британские военные обзаведутся роботами — помощниками

Viking Horiba Mira

Министерство обороны Великобритании заключило с компаниями Horiba Mira и QinetiQ контракты на поставку в общей сложности пяти наземных роботов. Согласно сообщению военного ведомства, эти роботы будут использоваться в рамках исследовательской программы Theseus. Ее цель — определить основные задачи для наземных роботов в войсках, выявить сценарии, в которых использование таких аппаратов будет невозможным, а также определить тактику их применения.

По условиям соглашения с британским военным ведомством, компания Horiba Mira должна будет поставить три многоцелевых колесных робота Viking с колесной формулой 6×6. Этот аппарат представляет собой автономную колесную платформу, способную перевозить грузы массой до 800 килограммов на скорости до 50 километров в час. Робот оснащен гибридной двигательной установкой. На полностью электрической тяге он способен преодолевать до 30 километров. Viking может быть оснащен различной полезной нагрузкой, включая боевые модули и системы разведки.

В свою очередь компания QinetiQ должна будет поставить британским военным две автономные гусеничные платформы Titan, изначально разработанные эстонской компанией Milrem. Этот аппарат способен перевозить грузы массой до 750 килограммов на скорости до 35 километров в час. Электрический робот способен работать на одном заряде батарей до 10 часов. Titan так же может быть оснащен различными модулями полезной нагрузки, включая модуль с манипулятором, блок медицинской эвакуации и боевой модуль.