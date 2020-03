Март 18th, 2020 Байден победил на праймериз во Флориде, Иллинойсе и Аризоне

Бывший вице-президент все ближе подходит к тому, чтобы гарантировать свое выдвижение официальным кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байден c легкостью одержал победу во Флориде, Иллинойсе и Аризоне, что позволяет ему усиливать давление на Берни Сандерса, с тем чтобы тот прекратил свою кампанию. Из-за коронавируса участки были закрыты в Огайо, и хотя голосование все же состоялось во Флориде, Иллинойсе и Аризоне, сотрудники избирательных комиссии и избиратели сообщали о проблемах. Во Флориде бывший вице-президент получил около 63 процентов голосов по сравнению с 23 процентами у Сандерса. В Иллионйсе счет был 59:36 в пользу Байдена. Байден также одержал победу в Аризоне, получив более 42 процентов по сравнению с 29 процентами у Сандерса. Похоже, Байден довольно близко подошел к тому, чтобы обеспечить себе выдвижение от партии. Ему нужно получить в свой актив меньше половины оставшихся делегатов партийного съезда, чтобы стать официальным кандидатом. Партийный истеблишмент все сильнее сплачивается вокруг него, как кандидата с наибольшими шансами победить президента Дональда Трампа на выборах в ноябре. «У нашей кампании был очень хороший вечер, и мы чуть ближе подошли к тому, чтобы обеспечить себе выдвижение от Демократической партии», – заявил Байден после двух очередных побед на праймериз. Байден не только сохранил свою популярность среди афроамериканцев и пожилых избирателей, которая была отличительной чертой его кампании, но и сократил отставание от Сандерса среди испаноязычных избирателей, которые ранее помогли сенатору от Вермонта победить в Неваде и Калифорнии. Во Флориде выходцы из Латинской Америки составляли примерно 20 процентов участников демократических праймериз и они, в основном, встали на сторону Байдена. Бывший вице-президент заручился поддержкой 65 процентов пуэрториканцев и 56 процентов кубинцев, согласно опросу AP VoteCast. Некоторые демократы теперь призывают Сандерса выйти из гонки ради единства партии. Но Сандерс не упомянул об этом в ходе прямой трансляции для своих сторонников вечером во вторник. Сенатор от Вермонта вместо этого призывал к всеобщему, финансируемому государством доступу к медицинскому обслуживанию в рамках его плана «Медикэр для всех» (Medicare for All). Его главные советники считают, что национальный политический ландшафт может измениться по мере того, как вирус вносит все новые изменения в повседневную жизнь. «[Во время вспышки коронавируса] мы должны сделать все, чтобы те, у кого есть работа, получали необходимую им зарплату», – сказал Сандерс в своем онлайн-выступлении, которое началось до закрытия участков во вторник. Органы здравоохранения Огайо в понедельник пошли на беспрецедентный шаг и закрыли участки за несколько часов до их открытия, отложив праймериз до июня. Председатель Национального комитета Демократической партии Том Перес заявил, что этот шаг «усилил хаос и неразбериху», и призвал другие штаты не следовать примеру Огайо. «Право голоса – это основа нашей демократии, и мы должны сделать все возможное, чтобы защитить и расширить это право, а не останавливать демократический процесс», – заявил Перес. Клинтон хочет оставить Байдена госсекретарем на следующий срок

