Март 18th, 2020

Археологи случайно разбили три 1700-летних яйца





Археологи обнаружили четыре древних 1700-летних куриных яйца в заболоченной яме в ходе раскопок в городе Эйлсбери (Великобритания). Из-за того, что в раскопках были задействованы экскаваторы, три яйца раскололись, выпустив сильный «зловонный запах», однако команде удалось сохранить четвертое. Это единственное сохранившееся еще со времен Римской империи яйцо, найденное в Британии.



Эксперты из Oxford Archaeology утверждают, что яма могла использоваться как своего рода колодец желаний.



В этой яме, которая оставалась заболоченной на протяжении тысячелетий, археологи обнаружили вещи, которые не сохранялись бы так долго в сухой среде. Рядом с яйцами ученые нашли десятки монет, туфли, деревянные инструменты и «очень редкую» корзину.



Эдвард Биддулф, который провел три года, анализируя находки, объяснил, что люди таким образом делали подношения подземным богам, а взамен просили об исполнении желаний. Яйца, к примеру, ассоциировались с рождением и плодовитостью.

Эксперты считают, что изначально (2-3 века н.э.) яма использовалась для соложения зерна для производства пива, а уже потом ее начали использовать для подношений.



Город Эйлсбери, где обнаружили «колодец желаний», расположен у древнеримской дороги, которая соединяла города Сент-Олбанс, Байсестер и Сайренсестер.



Уцелевшее яйцо в настоящее время хранится в штаб-квартире Oxford Archaeology. Раскопки, речь о которых шла выше, длились с 2007 по 2016 год. Теперь, после нескольких лет изучения находок, последние будут выставлены в Музее округа Бакингемшир (Buckinghamshire County Museum).