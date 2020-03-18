 
 
Март 18th, 2020

Анджелина Джоли выбрала 10 своих лучших фотогарфий

Анджелина Джоли выбрала 10 своих лучших фотографий — актриса считает, что именно на этих фото запечатлены ее лучшие годы, прекрасный образ, а главное они передают особые жизненные моменты актрисы. Об этом она написала в Инстраграм.

Неподражаемая и нереально горячая Лара Крофт, расхищая гробницы, заодно похитила и несколько миллионов зрительских сердец. У этой красивой девушки, как оказалось, еще и безумно красивая душа. Джоли вот уже много лет помогает детям Африки. К тому же в ее большой семье есть дети из Камбоджи, Вьетнама и Эфиопии, и американцы — биологические дети Джоли и Питта.

 

Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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