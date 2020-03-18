Март 18th, 2020

33 летняя пациентка скончалась не из-за коронавируса — глава Черновицкой обладминистрации

Причиной смерти 33-летней жительницы Буковины стала хроническая патология, не связанная с подозреваемым COVID-19. Об этом в видеообращении заявил председатель Черновицкой областной государственной администрации, Сергей Осачук,

«К большому сожалению, смерть женщины, которая произошла вчера в областной клинической больнице … Она, к сожалению, случилась в этом отделении, но по убеждению и профессиональному мнению врачей, которым мы абсолютно доверяем, эта смерть была связана с сопутствующими диагнозами и болезнями этой женщины «, — сказал он.

Напомним, в Украине зафиксирован второй случай смерти пациентки с коронавируса COVID-19 — 33-летней женщины из Черновицкой области. Вечером 13 марта госпитализировали ее и двоих детей с повышенной температурой. Все они не были за границей в последнее время, однако имели контакт с человеком, который вернулся из Италии. 16 марта женщина умерла. В облгосадминистрации сообщали, что причиной ее смерти стала хроническая патология, не связанная с возможным диагнозом. Однако результат анализа женщины на COVID-19 также оказался положительным. Родные женщины обвиняют в его смерти медиков, не госпитализировали ее после первого обращения