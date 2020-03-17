Март 17th, 2020

Звезда «Игры престолов» Кристофер Хивью заболел коронавирусом

Еще одной знаменитостью, заразившейся коронавирусом, стала звезда сериала «Игра престолов» (Game of Thrones) актер Кристофер Хивью, сыгравший в саге роль Тормунда. В своем инстаграме он сообщил, что его тест на коронавирус оказался положительным, и призвал всех соблюдать элементарные меры предосторожности, чтобы не заразиться самим и не заразить других людей.

Привет из Норвегии! К сожалению, мой тест на коронавирус оказался положительным. Я и моя семья решили изолироваться, мы будем дома так долго, как это требуется. Мы в добром здравии, у меня лишь легкие симптомы простуды. Но есть люди в зоне риска, для которых этот диагноз может нести разрушительные последствия, поэтому я призываю вас всех быть предельно осторожными: мыть руки, держаться на расстоянии 1,5 метра от других людей, отправиться на карантин, просто делать все возможное, чтобы остановить распространение вируса. Вместе мы сможем с ним бороться и предотвратить кризис в наших больницах. Пожалуйста, заботьтесь друг о друге, держите дистанцию и будьте здоровы!

— обратился к публике 41-летний актер, опубликовав снимок со своей женой Грай Молваер.

В комментариях Хивью поддержали его многочисленные поклонники, пожелавшие ему скорейшего выздоровления, а также коллеги по фэнтезийной саге: Натали Эммануэль, Кэрис ван Хаутен и Лиам Каннингем.

Напомним, что вчера также стало известно, что коронавирусом заразились Идрис Эльба и Ольга Куриленко. А вот Тома Хэнкса и его жену Риту Уилсон, которые сообщили о своем заболевании несколько дней назад, сегодня выписали из больницы в Австралии. Сейчас супруги находятся на карантине в арендованном ими особняке.