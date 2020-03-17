Март 17th, 2020

Журналистка рассказала о прошлом нового министра экономики Украины

Семь лет работы на российские конторы, одна из которых «отмывала» деньги для окружения Путина, — журналистка Бабинец рассказала о новом министре экономики Петрашко.

Новоназначенный министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко работал на российские компании, одна из которых отмывала деньги российских чиновников и окружения Путина.

Об этом сообщает журналистка Анна Бабинец

Отмечается, что Петрашко, в частности, работал в Сбербанке России и компании «Тройка Диалог».

«Год назад коллеги из Центра по исследованию коррупции и организованной преступности разоблачили оффшорную схему по отмыванию миллиардов долларов российским инвестбанком» Тройка Диалог «- материнской компании» Тройка Диалог Украина «, где работал наш министр Петрашко. Оффшорная структура обслуживала российских чиновников из окружения Путина — они получали сотни миллионов из этой мегаотмывочной «, — написала Бабинец.