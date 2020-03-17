Март 17th, 2020

Волочкова разделась,чтобы напугать вирус. Пока страшно только зрителям.

Анастасия Волочкова,как всегда ,крайне оригинальна в своих поступках. Известная балерина давно уже прославилась экстравагантностью и отсутствием здоровой самокритики. Многие ее фото годами тиражируются в СМИ вызывая ,в основном,недоумение.

И вот новый фотоотчет. Анастасия ,совершенно голая,сидит в бочке с водой и прикрывается большими кусками льда.

Видимо,именно такую шокотерапию применяет артистка для борьбы с разгулявшимся вирусом.

«Немножко холодно. В моей купели лед замерзает естественным образом. Особенно, когда морозно. А вообще ледяная купель-прекрасная защита не только от коронавирусов, но и от безумия и безрассудства многих людей и от любого негатива», — прокомментировала она.



