Март 17th, 2020

Виды и характеристики линолеума

Выбирать линолеум следует исходя из типа помещения, его назначения, а также условий эксплуатации и проходимости помещения. Основными параметрами, на которые стоит обратить внимание – это толщина, основание линолеума, а также антибактериальные свойства, антистатичность, шумопоглощение, сопротивление влаге и теплоизоляцию. Выбирая линолеум в Харькове, не следует забывать об эстетической стороне – рисунок и цвет покрытия должны подходить к типу помещения.

Линолеумное покрытие: основные виды

Линолеумное покрытие бывает для бытовых, полукоммерческих и коммерческих помещений. Бытовое покрытие применяют во всех типах жилых помещений – квартирах, загородных домах, дачных коттеджах. Обычно изготавливается на основе ПВХ или полиэстера. У бытового линолеумного покрытия высокая износостойкость для жилых помещений, которая обуславливается достаточной толщиной (1-4мм).

Толщина полукоммерческого линолеума немного больше – до 7мм. Этот вид покрытия применяется в некрупных офисах или небольших банковских помещениях. Он хорошо выдерживает нагрузки, связанные с помещениями со средней проходимостью.

Коммерческий считается самым прочным. Его используют в качестве покрытия в школах, детских садах и больницах. Также его применяют при обустройстве пола в государственных и коммерческих структурах, поликлиниках и больницах, складских и промышленных помещениях, гимнастических или тренажерных залах. Такой линолеум имеет максимально высокую стойкость к деформации и повреждениям.

Специальные виды линолеума

Кроме того, существует несколько специфических видов линолеумных покрытий, а именно:

противоскользящий;

бактерицидный;

звукоизоляционный.

В линолеум с бактерицидным покрытием добавляются антигрибковые и антибактериальные присадки, обладающие стерилизующими свойствами. Применяется такой линолеум в лечебных заведениях, профилакториях, врачебных или массажных кабинетах.

В структуру противоскользящего линолеума добавляется специфическая кварцевая крошка, создающая дополнительный рельеф на поверхности. Такой линолеум можно выбрать на сайте https://kontraktpol.ua/, его применяют на входе в помещения с улицы, для безопасности посетителей.

Линолеум с повышенной звукоизоляцией обычно используют в помещениях, в которых следует создать дополнительные акустические свойства. Помимо этого, выпускается покрытие с дополнительным полиуретановым слоем. Оно имеет наиболее высокую степень сопротивления деформации и применяется в спортивных и тренажерных залах.

По способу изготовления линолеум подразделяется на натуральный и ПВХ. Натуральный изготавливают из природных компонентов: древесной муки, льняного масла, сосновой смолы и др.

По сравнению с ПВХ натуральный линолеум обладает высокой экологичностью и максимально подойдет для квартир и жилых домов. В свою очередь линолеум ПВХ подразделяется на однослойный и многослойный. Структура напольного покрытия также влияет на прочностные характеристики материала.