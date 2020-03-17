В центральной части Галактики обнаружили первую планету

В толстом диске звезд существенно меньше, а имеющиеся светила старше и содержат меньше веществ тяжелее гелия. Кроме того, подавляющее число всех обнаруженных экзопланет были найдены в тонком диске, а не в толстом.

Теперь международная группа астрономов обнаружили экзопланету у звезды LHS 1815, расположенной внутри толстого диска. Объект получил название LHS 1815b — он вращается вокруг своей звезды с периодом 3,18 дня, а его масса незначительно превышает массу Земли.

Сейчас LHS 1815 находится всего на 29,9 парсеках от Земли недалеко от плоскости Галактики, но постепенно удаляется — на максимуме, по подсчетам астрономов, она уйдет от края плоскости на расстояние около 1,8 килопарсек.

Планируется, что получить дополнительные сведения об объекте позволит наблюдение с помощью телескопа James Webb, запуск которого запланирован на ближайшие годы.