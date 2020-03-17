 
 
Март 17th, 2020

В центральной части Галактики обнаружили первую планету

rp_6feac7154fac12fa3ec192635851419b.jpgTESS обнаружил экзопланету у звезды в толстом диске Млечного пути. До сих пор ученые знали о всего нескольких подобных объектах в этом части нашей галактики, а для телескопа открытие такого рода стало первым, говорится в статье, опубликованной в журнале The Astronomical Journal. В Млечном пути существует несколько подсистем, среди которых выделяются бладж (утолщение в центральной части галактики), гало ( сфероидальное образование, которое окружает галактику), а также тонкий (с абсолютным большинством звезд) и толстый диски.

В толстом диске звезд существенно меньше, а имеющиеся светила старше и содержат меньше веществ тяжелее гелия. Кроме того, подавляющее число всех обнаруженных экзопланет были найдены в тонком диске, а не в толстом.

Теперь международная группа астрономов обнаружили экзопланету у звезды LHS 1815, расположенной внутри толстого диска. Объект получил название LHS 1815b — он вращается вокруг своей звезды с периодом 3,18 дня, а его масса незначительно превышает массу Земли.

Сейчас LHS 1815 находится всего на 29,9 парсеках от Земли недалеко от плоскости Галактики, но постепенно удаляется — на максимуме, по подсчетам астрономов, она уйдет от края плоскости на расстояние около 1,8 килопарсек.

Планируется, что получить дополнительные сведения об объекте позволит наблюдение с помощью телескопа James Webb, запуск которого запланирован на ближайшие годы.

Category: Наука, Новости ﻿
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