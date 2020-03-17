Март 17th, 2020

В США испытана на добровольцах вакцина против коронавируса — есть надежда

В США начались первые клинические испытания вакцины против коронавируса. Специалисты исследовательского центра Kaiser Permanente в Сиэтле сделали прививки с экспериментальной дозой четырем добровольцам, сообщило Ассошиэйтед пресс.

В вакцине содержится безопасный генетический код, взятый из вируса, и она не может заразить человека Covid-19.

По словам экспертов, потребуется несколько месяцев, чтобы выяснить, насколько эффективны эта и другие находящиеся в разработке вакцины.

Первым человеком, получившим прививку, стала 43-летняя жительница Сиэтла Дженнифер Холлер. «Это удивительная возможность сделать что-то важное», — сказала она агентству Ассошиэйтед пресс.

Ученые по всему миру пристально следят за этим исследованием.

Клинические испытания, финансируемые Национальным институтом здравоохранения, проводятся сразу на людях, пропуская стадию проверки препарата на животных. Это обычно делается, что убедиться, что вакцина активизирует иммунную систему.

Компания-производитель вакцины Moderna Therapeutics заявила, что препарат был создан с помощью уже хорошо проверенного и зарекомендовавшего себя процесса.