Март 17th, 2020

В Сан-Диего в комиссионный магазин сдали семейные накопления.

Работник комиссионки в Сан Диего, США, разбирал коробки с принесенными вещами. В руки ему попала старая фритюрница, внутри у нее обнаружился большой сверток, обернутый фольгой.

Сначала Джесси Диас (так звали работника) собрался выкинуть находку в мусор, потому что счел, что внутри мумифицированная тушка какой-нибудь запеченной утки. Но на ощупь похоже не было, и мужчина развернул фольгу.

Внутри были пачки купюр по сто и пятьдесят долларов. После того, как найденное было пересчитано, оказалось, что Джесси чуть не выбросил 46 000 долларов (на сегодня в рублях это 3,4 млн).

С помощью руководства комиссионки была найдена владелица фритюрницы. В магазин фритюрницу сдала Дебра Колларисо. Ранее предмет принадлежал 79-летней свекрови Дебры.

Женщина вспомнила, что свекровь с мужем мечтали навестить родных в Японии и копили деньги. Но муж умер, свекровь забыла, куда спрятала накопленное, и поездка так и не состоялась.