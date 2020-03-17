Март 17th, 2020

В России предполагается катастрофический обвал экономики

В то время как цены на нефть продолжают свободное падение, суля российской экономике шоковое сокращение сырьевых доходов, у Банка России уже готов прогноз экономического будущего с баррелем по 25 долларов.

Такая цена заложена в «рисковый сценарий», который центробанк рассчитывает для доклада о денежно-кредитной политике наряду с «базовым» и «оптимистичным». Параметры проектировок с ультрадешевой нефтью ЦБ годами держал в секрете, ограничиваясь обтекаемыми формулировками и общими фразами. Однако в сентябре прошлого года он неожиданно опубликовал цифровые подробности своих расчетов.

Тогда ЦБ считал риском неконтролируемую эскалацию торговой войны между Китаем и США, допуская падение цена на нефть Urals до 25, а в короткие промежутки — до 20 долларов за баррель в первом квартале 2020-го.

Согласно прогнозу ЦБ, оставшись без потоков нефтегазовой ренты, Россия свалится в рецессию и откатится назад на 14-15 лет.

ВВП упадет на 1,5-2%, растеряв весь рост, который Росстат по крупицам собирал в прошлом году (1,3%). Инфляция разгонится более чем вдвое (до 7-8%); инвестиции рухнут (на 5,5-6,5%); населению придется сократить потребление (на 1,5-2%), а государство начнет терять золотовалютные резервы (38 млрд долларов).

Главной проблемой станет дефицит валюты: по объему экспортных доходов Россия вернется в 2005 год — 240 млрд долларов (против 415 млрд в прошлом году).

Граждане и бизнес окажутся отрезаны от возможности закупать зарубежные товары: объемы импорта упадут на 28%, до 177 млрд долларов, минимума с 2006 года.

Домашним хозяйствам обвал нефти принесет «временное сокращение доходов», при этом одновременно «будет снижаться потребительское кредитование, демонстрирующее большую чувствительность к колебаниям экономического цикла», пишет ЦБ.

На момент публикации сценарий центробанка казался невероятяным: цены на нефть колебались в диапазоне 60-70 долларов за баррель Brent, а союз России и Саудовской Аравии выглядел нерушимым. Но пандемия коронавируса и неожиданное решение российского руководства выйти из сделки ОПЕК+ соединились во взрывоопасный коктейль, который сдетонировал обвалом нефтяных котировок в 2,3 раза.

Стоившие в январе 70 долларов за баррель фьючерсы на Brent к 21.11 мск понедельника, 16 марта, спикировали до 29,88 доллара. Потеряв 11,7% за день и 33% за шесть торговых дней, они пробили отметку 30 впервые с января 2016 года.

Российский сорт Urals, по данным Reuters, стоит еще дешевле — 26,6 доллара. Саудовская нефть в Европе продается со скидкой в 10,25 доллара к Brent, то есть ниже 20 долларов за бочку.