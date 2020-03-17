Март 17th, 2020 В Израиле раскрыли самый масштабный заговор археологических подделок



В результате тщательного исследования, проведенного по заказу Библейского музея в Вашингтоне (округ Колумбия), было установлено, что все 16 фрагментов Кумранских свитков, или Свитков Мертвого моря, хранящихся в музее, являются подделками.





Первое сообщение об этом было опубликовано 13 марта на веб-сайте National Geographic. Сайт приводит слова генерального директора музея Гарри Харгроува: «Нас обманули, мы стали жертвой мошенничества».



Большинство из 100 тысяч подлинных фрагментов Свитков Мертвого моря представлены в Храме Книги Музея Израиля в Иерусалиме. Они были обнаружены в 1947 году в Кумранских пещерах и считаются наиболее важным историческим открытием в сфере исследования ТАНАХа. «По сравнению с тем, что было известно на тот момент, это открытие приблизило наши знания о библейском тексте на тысячу лет к библейским временам», — сказал Джеффри Клоха, главный куратор музея.



Свитки, хранившиеся в глиняных кувшинах, возраст которых оценивается в 1800 лет, обнаружил бедуинский пастух. В 1950-е годы немалая часть свитков была продана Халилу Искандеру Шеину — торговцу древностями из Бейт-Лехема, более известному под именем Кандо. В 1970-х годах новая конвенция ЮНЕСКО о культурных ценностях и новый израильский закон о торговле древностями ограничили продажу свитков.





Но начиная с 2002 года на рынке появилось не менее 70 новых фрагментов, похожих на те, что купил у бедуинов Кандо. Музеи и коллекционеры всего мира боролись за возможность приобрести эти сокровища. Среди них был и основатель Библейского музея Стив Грин, президент американской сети магазинов предметов прикладного искусства Hobby Lobby. В период с 2009 по 2014 год Грин приобрел 16 фрагментов, которые находятся в коллекции музея.



Сомнения в подлинности «новых» фрагментов возникли четыре года назад. В 2018 году в результате исследований, проведенных по распоряжению музея немецким Федеральным институтом материаловедения, сотрудники музея признали, что, как минимум, пять из 16 фрагментов были явными подделками.



После этого открытия музей заказал компании Art Fraud Insights провести тщательный физико-химический анализ всех 16 экспонатов. В отчете об исследовании, занимающем 200 страниц, говорится, что вызвавшие подозрения фрагменты были изготовлены из древней кожи, а не из тонкого пергамента, чернила же, которыми нанесены надписи – и вовсе современные.



«Эти фрагменты прошли соответствующую обработку, чтобы ввести в заблуждение возможных покупателей», — сказала Колетт Лол, основатель и генеральный директор Art Fraud Insights. Источник подделки по-прежнему неизвестен.





Библейский музей приобрел фрагменты свитков четырьмя партиями у четырех разных людей, трое из которых — американцы. Четвертым был сын Кандо, Уильям. Исследователи установили, что все фальшивые фрагменты свитков, по-видимому, имеют один и тот же источник.



National Geographic попытался связаться с тремя американцами, которые продали Грину фрагменты Свитков Мертвого моря. Двое из них не ответили на просьбу прокомментировать результаты исследования. Третий, коллекционер-библиофил Майкл Шарп, заявил 12 марта в интервью National Geographic, что он потрясен тем, что фрагмент, который он продал музею, не был подлинным. «Мне просто плохо от всей этой истории, — сказал он. — Ума не приложу, как это произошло!»



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